COVENTRY — The Board of Civil Authority has voted to uphold multi-million-dollar increases in the property values of utility-owned transmission lines and equipment plus a methane-fueled power plant in Coventry.
Under the decisions announced Monday, property values used to calculate tax bills are double what utilities hoped for on the methane plant at the landfill and power lines owned by Washington Electric Cooperative and power lines owned by Vermont Electric Cooperative.
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