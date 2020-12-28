Coos, Grafton:Groups Seek To Reduce Inmate Telephone Costs

Prison phone

Two groups are looking to reduce the fees that inmates in New Hampshire’s county jails are paying to make telephone costs, arguing that some costs are too high and counties should not be allowed to pocket the money.

One House of Corrections superintendent, however, said the money goes back into inmate-related purchases and supports a telephone system that is specialized and not cheap, and has also enabled inmates to meet remotely with family members during the coronavirus pandemic.

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