The effort to restore and revitalize the Danville Train Station is picking up speed, with promoters eyeing the start of construction in about a month and completion by this fall.
A volunteer committee has been hard at work on the project for several years, and now that effort will come to fruition as the committee works through final design decisions, use/occupancy questions and prepares to launch a final fundraising campaign.
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