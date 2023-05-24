The effort to restore and revitalize the Danville Train Station is picking up speed, with promoters eyeing the start of construction in about a month and completion by this fall.

A volunteer committee has been hard at work on the project for several years, and now that effort will come to fruition as the committee works through final design decisions, use/occupancy questions and prepares to launch a final fundraising campaign.

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