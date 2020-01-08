Divided Newport City Council OKs Budget

NEWPORT CITY — A Newport City Council divided by the issue of raises voted 3-2 Monday evening to approve the proposed city budget of $5.82 million.
Aldermen Melissa Pettersson and Kevin Charboneau voted in favor of the budget, while Dan Ross and Julie Raboin voted against it. Mayor Paul Monette broke the tie with his vote in favor of the budget.
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