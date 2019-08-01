Dalton residents, in a first-of-its-kind vote for the town, voted 154-129 on Tuesday to adopt temporary emergency zoning in response to the 180-acre Casella Waste Systems landfill proposed near Forest Lake.

The fight, though, between a company and the Dalton residents who want no zoning and the residents who seek it to give them some control over a landfill in their community, is far from finished, and the next battleground could be over the candidates seeking to serve on the new zoning board that will be appointed by the Dalton Board of Selectmen.

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