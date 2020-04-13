NEWPORT CITY — The city will have to take a closer look at historic soil and groundwater contaminants before starting the permitting and design of the splash park and playground upgrades in Gardner Park.
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