New Catamount EPIC Music Teacher Brings A World Of Experience

Like many who came before him, Luiz Botelho-Gomes traveled a long and winding road on his way to the Northeast Kingdom.
And like most developments in the Northeast Kingdom music community, there is a Sue Persson connection.
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