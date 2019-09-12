New Catamount EPIC Music Teacher Brings A World Of Experience

Luiz Botelho-Gomes, right, leads an EPIC Music student ensemble at the St. Johnsbury School. (Courtesy Photo)

Like many who came before him, Luiz Botelho-Gomes traveled a long and winding road on his way to the Northeast Kingdom.

And like most developments in the Northeast Kingdom music community, there is a Sue Persson connection.

0
0
0
0
0

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.