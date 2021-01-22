NEWPORT CITY — North Country Hospital is about to embark on the most exciting work to come out of the COVID-19 pandemic - participating in the mass vaccination of area residents.
That’s a major part of the hospital’s plans for the coming year, said Brian Nall, CEO of North Country Hospital, during Thursday evening’s virtual annual business meeting.
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