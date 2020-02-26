Simard Murder Case Close To Trial

Jennifer Simard (VSP Mug Shot)

NEWPORT CITY — Attorneys say a trial could take at least a week in the case against Jennifer Simard of Brownington, accused of murder in the second degree and voluntary manslaughter in the 2016 stabbing death of Kevin Smith.

Simard, 48, pleaded not guilty March 5, 2018 in Orleans Superior Court and is being held without bail at the Chittenden Regional Correctional Facility.

0
0
0
0
0

Tags

Load comments