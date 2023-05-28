BURLINGTON — St. Johnsbury’s Riku Momozawa and Alejandro Marquez make quite the pair.
The Hilltopper duo advanced to the Vermont state doubles championship before falling to last year’s runners-up at Leddy Park on Saturday.
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